В Киевсовете рассказали, на каких пляжах можно будет отдыхать этим летом

В настоящее время в Киеве коммунальщики регулярно обслуживают 15 муниципальных пляжей. Об этом рассказали в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Киевского городского совета.

В перечень пляжей, которые специалисты КП «Плесо» регулярно обслуживают, входят:

— Детский

— Золотой

— Венеция

— Молодежный

— Центральный

— Галерная

— Троещина

— Радуга

— Тельбин

— Черторий

— Вербный

— Пуща-Водица

— Остров Оболонский

— Передмистная-Слободка

— Веселка

В горсовете также рассказали, о какой именно подготовке пляжей идет речь:

— расконсервация водопроводных сетей с последующей их дезинфекцией и хлорированием на пляжах;

— установка питьевых фонтанчиков и душевых стоек на пляжах;

— приведение в надлежащее техническое и эстетическое состояние элементов благоустройства;

— обеспечение функционирования и обслуживания стационарных общественных туалетов и модульных туалетов контейнерного типа (санитарных

контейнеров);

— проведение исследований проб воды открытых водоемов, питьевой воды на соответствие требованиям санитарного законодательства;

— планирование пляжной территории.

— оказание услуг по отлову бездомных животных при поступлении обращений;

— оказание услуг по вывозу, транспортировке, утилизации/захоронению твердых бытовых отходов, крупногабаритных; для этого предприятие провело закупку услуг в начале 2026 года, заключило договор с подрядной организацией, в соответствии с которым услуги оказываются в течение всего года;

— проводится подготовка спасательных постов, медицинских пунктов, спасательных станций и осуществляется проверка на наличие соответствующего инвентаря для их надлежащего функционирования в летний период.

Также отмечается, что два раза в неделю в течение летнего периода КП «Плесо» проводит мониторинг состояния поверхностных вод на соответствие санитарно-гигиеническим нормам. Также специалисты проводят плановые обследования дна акваторий пляжей. В частности, водолазы очищают дно от опасных предметов (стекла, камней и другого мусора), которые могли попасть в воду.

В то же время в горсовете подчеркнули, что в Киеве из-за введения военного положения и для предотвращения массового скопления населения официальный летний сезон в 2026 году объявляться не будет. Там также добавили, что в столице продолжает действовать требование «не рекомендовать посещение пляжей». Несмотря на это, никаких ограничений на посещение водных объектов общего водопользования в столице не вводится, подчеркнули в горсовете.

