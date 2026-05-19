Зеленский озвучил потери России от ударов Украины

За последние месяцы удары Украины по территории России лишили ее 10% нефтепереработки. Потеря добычи для РФ — «очень больно», ведь Москве сложнее ее восстановить, чем другим нефтяным странам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал о результатах доклада разведки по поводу российских потерь от украинских «дальнобойных санкций».

«Только в эти месяцы минус 10% российской нефтепереработки. Важно также отметить, что российские нефтяные компании вынуждены останавливать скважины. Это еще более существенно. Природа российской нефтедобычи такова, что им именно это наиболее неприятно. Конечно, кроме потери денег», — отметил Зеленский.

По его словам, для восстановления добычи на скважинах России надо сделать значительно больше, чем многим другим нефтяным странам. Последние глушат скважины даже из-за колебаний рынка, но россияне так не могут.

«Им терять добычу — это действительно очень больно. И если говорить об общих российских государственных доходах, благодаря комплексному нашему давлению — на всех уровнях — за пять месяцев года у них уже дефицит значительно больше, чем они планировали на год», — подчеркнул президент.

Он добавил, что российский диктатор «отложил денег на войну», но не столько чтобы воевать бесконечно. Зеленский также отметил, что каждый удар Украины в ответ толкает страну-агрессор к завершению войны.

«Сейчас у них уже значительное количество регионов в состоянии банкротства, и Путин ведет к банкротству Россию. И различные схемы, которые они придумывают, чтобы заработать денег, им не помогут. Мы видим эти российские схемы, мы фиксируем их. Мы будем ломать их», — рассказал глава государства.

Президент также отметил, что согласовал новые операции украинским спецслужбам и Силам обороны Украины.

Напомним, Силы обороны 17 мая впервые поразили Московский нефтеперерабатывающий завод, нефтебазу «Солнечногорская», а также несколько предприятий, связанных с производством микроэлектроники.