Путин может пожалеть о вторжении в Украину, — Си Цзиньпин

Александр Панько
19.05.26 11:34
Лидер Китая Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом сказал, что правитель России Владимир Путин может в конечном итоге пожалеть о своем вторжении в Украину. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам нескольких источников, знакомых с оценкой США саммита в Пекине, лидер Китая сделал эти комментарии во время широких переговоров, которые касались Украины, и включали предложение Трампа о сотрудничестве трех лидеров в борьбе с Международным уголовным судом.

FT отмечает, что комментарии Си относительно решения Путина начать полномасштабное вторжение в Украину, похоже, зашли дальше, чем в прошлом.

В частности, один источник издания, знакомый со встречами Си с бывшим президентом США Джо Байденом, сказал, что хотя лидеры провели «откровенные и прямые» разговоры о России и Украине, лидер Китая тогда не давал оценки Путину и войне.

В публикации говорится, что комментарий Си о Путине прозвучал на фоне того, как война России против Украины через четыре года переросла в тупиковую ситуацию, особенно с учетом того, что Киев стал эффективно использовать удары дронов для атак на российские войска и объекты.

Напомним, Путин собирается в Пекин сразу после саммита Трампа и Си Цзиньпина.

Выявлена еще одна небывалая польза кофе
