В ВОЗ бьют тревогу из-за инфекционных заболеваний

В ВОЗ забили новую тревогу. Говорится, что вспышки инфекционных заболеваний в мире становятся все более частыми и наносят все больший ущерб.

Появился доклад Глобального совета по мониторингу готовности ВОЗ и Всемирного Банка, который посвящен устойчивости к пандемиям будущего.

В нем сказано: «Мир не стал безопаснее от пандемий. По мере того, как вспышки инфекционных заболеваний становятся все более частыми, они также становятся все более разрушительными, оказывая все более широкое воздействие на здравоохранение, экономику, политику и социальную сферу, а также снижая возможности для восстановления после них».

Добавляется: «Десятилетие инвестиций не успевает за ростом риска пандемий».

Также говорится: «Новые инициативы улучшили некоторые аспекты готовности, но в целом эти усилия нивелируются растущим влиянием геополитической фрагментации, экологических потрясений и глобальных поездок, особенно в условиях сокращения помощи в целях развития до уровней, не наблюдавшихся с 2009-го года».

Эксперты обращают внимание на необходимость создания постоянного независимого механизма мониторинга для отслеживания рисков пандемий.

Резюмируется, что важно обеспечить равный доступ к жизненно важным вакцинам, тестам и методам лечения путем заключения Соглашения о пандемии.

