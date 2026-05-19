Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Стало известно, во сколько мировому бизнесу обошлась война в Иране

Стало известно, во сколько мировому бизнесу обошлась война в Иране

Александр Панько
19.05.26 13:43
79
Стало известно, во сколько мировому бизнесу обошлась война в Иране

Война США и Израиля против Ирана обошлась мировым компаниям минимум в 25 млрд долларов, и эта сумма продолжает расти. Больше всего пострадали авиакомпании, автопроизводители и потребительский сектор в Европе и Азии. Об этом сообщает Reuters.

Reuters проанализировало корпоративные заявления компаний, акции которых котируются в США, Европе и Азии, с начала конфликта.

По меньшей мере 279 компаний назвали войну причиной защитных мер — повышение цен, сокращение производства, приостановление дивидендов и выкупа акций, неоплачиваемых отпусков для персонала, топливных надбавок или обращений за государственной помощью.

«Этот уровень спада в отрасли подобен тому, что мы наблюдали во время мирового финансового кризиса, и даже выше, чем во время других периодов рецессии», — отметили у производителя бытовой техники Whirlpool.

Аналитики предупреждают, что полный финансовый удар еще впереди. «Настоящий удар по прибыли еще не материализовался в результатах большинства компаний», — отметил CEO Cordoba Advisory Partners Рами Сарафа.

Авиакомпании составляют наибольшую долю зафиксированных потерь — почти 15 млрд долларов, поскольку цены на авиационное топливо выросли почти вдвое. Японская Toyota предупредила об ударе в 4,3 млрд долларов, P&G оценил потери чистой прибыли в 1 млрд долларов.

McDonald&#39;s заявил, что ожидает высшей долгосрочной инфляции расходов из-за перебоев в цепях поставок.

«Повышенные цены на бензин — это основная проблема, которую мы сейчас наблюдаем», — сообщил CEO компании Крис Кемпчинский, добавив, что рост цен на топливо бьет по потребительскому спросу среди людей с низкими доходами.

Около 40 компаний из промышленного, химического и сырьевого секторов заявили о повышении цен из-за зависимости от ближневосточного нефтехимического сырья.

Пятая часть компаний из обзора — от производителей косметики, шин и моющих средств до круизных операторов и авиакомпаний — сообщили о финансовых потерях. Большинство из них базируется в Великобритании и Европе, где цены на энергоносители уже были высокими.

Почти треть — из Азии, что отражает зависимость региона от ближневосточной нефти.

Блокада Ираном Ормузского пролива — важнейшего энергетического коридора мира — подняла цены на нефть выше 100 долларов за баррель, что более чем на 50% выше, чем до войны. Пострадали поставки удобрений, гелия, алюминия, полиэтилена и других ключевых ресурсов.

Для контекста следует отметить, что к октябрю прошлого года сотни компаний уже заявили о более 35 млрд долларов расходов из-за тарифов президента США Дональда Трампа 2025 года.

Напомним, Иран направил США новую версию мирной сделки.

Тэги: Иран, бизнес, война, потери

Комментарии

Статьи

17.05.26 14:23

Украина после войны: сценарии восстановления, риски и экономические перспективы до 2035 года

Автор: Александр Панько

Дайджест

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.05.26 14:06

Меркель жестко наехала на США

19.05.26 13:18

Путин в пятый раз за четыре года попытается «продать» Си Цзиньпину газопровод, — Bloomberg

19.05.26 13:00

Трамп прикинул, сколько стоят США

19.05.26 12:48

В ОП назвали единственное условие, при котором будет пересмотрен мобилизационный возраст

19.05.26 12:15

США готовы пойти на уступки в вопросе ядерной программы Ирана, — СМИ

19.05.26 11:42

На Прикарпатье работников ТЦК будут судить за пытки

19.05.26 11:39

В Турции заявили, что война в Украине наносит серьезный ущерб Европе

19.05.26 11:34

Путин может пожалеть о вторжении в Украину, — Си Цзиньпин

19.05.26 10:55

Россия начала масштабные ядерные учения

19.05.26 11:34

Путин может пожалеть о вторжении в Украину, — Си Цзиньпин

19.05.26 10:55

Россия начала масштабные ядерные учения

19.05.26 10:22

Зеленский озвучил потери России от ударов Украины

18.05.26 20:37

МИД Литвы призвал НАТО атаковать Калининград

18.05.26 15:42

В Киевсовете рассказали, на каких пляжах можно будет отдыхать этим летом

18.05.26 09:21

Генштаб обновил потери оккупантов. Сводка за 18 мая

17.05.26 16:01

Война в Украине может затянуться на годы: Bild очертил ключевые риски

15.05.26 10:25

В Украине ужесточат лимиты на банковские переводы

15.05.26 09:11

Зеленский поручил подготовить ответ на удар РФ

15.05.26 00:01

Прогноз синоптиков: в Украину возвращается тепло

14.05.26 14:35

Инфекционист рассказала, мог ли хантавирус мутировать

13.05.26 15:21

Китай начал эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе

14.05.26 16:14

Медик рассказал, сколько длится выздоровление пациентов с хантавирусом

12.05.26 16:32

Выявлен новый штамм коронавируса – на этот раз в Таиланде

12.05.26 16:05

Вспышка хантавируса: американский ученый назвал решающую дату для мира

16.05.26 14:24

Трамп рассказал, будут ли США воевать за Тайвань

13.05.26 09:56

В Украине снизился объем выполненных строительных работ

18.05.26 18:27

В Индонезии произошла вспышка хантавируса

14.05.26 15:33

Украина будет иметь собственные спутники. Компания Fire Point начала запуск, — FT

15.05.26 00:01

Прогноз синоптиков: в Украину возвращается тепло

Фото и Видео
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
fraza.com
Новости блогосферы
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди