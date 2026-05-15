Новости > Украина будет иметь собственные спутники. Компания Fire Point начала запуск, — FT

Украина будет иметь собственные спутники. Компания Fire Point начала запуск, — FT

Александр Панько
14.05.26 15:33
Украина приступила к развертыванию собственной спутниковой сети. Об этом изданию Financial Times сообщил соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилиерман.

По его словам, два первых аппарата уже находятся на орбите. А уже в 2027 году разработчики планируют вывести в космос еще «десятки» спутников, что позволит Украине меньше полагаться на США и частные западные корпорации.

Отмечается, что толчком для стремительного развития украинских технологий стал прошлогодний конфликт в Овальном кабинете между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Тогда Вашингтон на неделю заблокировал передачу разведданных Киеву.

Еще одной мотивацией, на которой акцентируют внимание, стала система Starlink, которая оказалась не столь надежной опорой, как ожидалось. Оказалось, что враг научился эксплуатировать сеть Маска, превращая ее в инструмент навигации для своих беспилотников, охотящихся на украинские цели.

Штилиерман также рассказал, что европейские правительства и оборонные группы рассматривают возможность закупки и совместного производства дронов и ракет его компании, которые значительно дешевле западных моделей.

«Идея, лежащая в основе нашего оружия, заключается в том, что мы продаем не только оружие и не только безопасность, но и независимость в сфере безопасности», — сказал он.

Напомним, компания Fire Point планирует создать революционную систему противовоздушной обороны, которая сможет эффективнее обнаруживать и уничтожать воздушные угрозы.

Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
