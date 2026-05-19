В ОП назвали единственное условие, при котором будет пересмотрен мобилизационный возраст

В Офисе президента заявили, что вопрос снижения мобилизационного возраста и ограничения выезда молодежи за границу пока даже не обсуждается на уровне оценки рисков. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента и бригадный генерал Павел Палиса в интервью 24 Каналу.

«Сейчас вопрос снижения мобилизационного возраста и ограничения выезда за границу не рассматривается», — отметил Палиса.

«Все будет зависеть от ситуации на фронте, но на данный момент этот вопрос не рассматривается, даже не поднимается на уровне оценки рисков», — добавил он.

«Нет, о мобилизации женщин сейчас речь не идет. Это добровольное дело. Женщины, так же как мужчины, могут подписать контракт на общих условиях», — сказал Палиса.

На вопрос об упрощенных или более коротких контрактах для женщин он ответил: Министерство обороны готовит программу с общими условиями для всех.

«Условия будут достаточно привлекательные», — подытожил заместитель руководителя ОП.

Напомним, Буданов оценил перспективу мобилизации с 18 лет.