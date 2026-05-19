В Киеве охранник университета наводил удары россиян

Контрразведчики задержали агента российской военной разведки (ГРУ), который корректировал воздушные атаки врага по Киеву и Донецкой области. Об этом сообщила СБУ во вторник, 19 мая.

Указано, что на рашистов работал охранник одного из университетов столицы. Мужчину завербовали через его сестру, которая проживает в РФ.

В дальнейшем родственница агента выполняла роль «связной». Именно через неё агент передавал координаты для ГРУ.

«В Киеве злоумышленник отслеживал последствия российских атак для корректировки повторных обстрелов города. Среди его приоритетных „целей“ было проведение разведки возле теплоэлектроцентралей и других объектов энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

СБУ задокументировала, как агент объезжал Киев, отслеживал вражеские «прилеты», отмечал их геолокацию на гугл-карте и фотографировал повреждённые сооружения.

Также он собирал данные о дислокации запасных командных пунктов и боевых позиций Сил обороны в Донецкой области.

Для этого фигурант завуалированно выпытывал у знакомых информацию об украинских защитниках на разных направлениях восточного фронта.

Злоумышленника задержали по месту жительства в Киевской области. Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Агенту сообщили о подозрении по статье о государственной измене, совершённой в условиях военного положения (ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

