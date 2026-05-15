В центре Львова произошло странное происшествие

Утром пятницы, 15 мая, на площади Рынок во Львове мужчина облил мэра города Андрея Садового неустановленной жидкостью. Об этом информирует местная полиция.

Сообщается, что прохожий подбежал и неожиданно облил чиновника.

Добавляется, что личность злоумышленника установлена – им оказался 46-летний львовянин. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Львовского районного управления полиции №1 и полиции Львовской области.

Указывается также, что по факту дознаватели территориального подразделения полиции, при процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры, начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или пробационный надзор на срок до пяти лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные следственные действия.

Политик уже отреагировал, сказав: «Честно, не думал, что это станет топ-новостью дня».

По его словам, мужчина вылил ему на спину ведро грязной жидкости.

Резюмируется: «Это хулиганство, а не покушение. Не раздувайте. Но за заботу – спасибо. Все в порядке».

Ранее мэр Львова заявил, что его сыновья воевать не будут.