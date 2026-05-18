Генштаб обновил потери оккупантов. Сводка за 18 мая

С 24 февраля 2022 года по 18 мая 2026 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 1 350 010 человек (+1220 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Кроме того, с начала войны уничтожены:
— 11 939 (+1) танков,
— 24 583 (+5) бронемашины,
— 42 262 (+47) артиллерийские системы,
— 1 792 (+2) РСЗО,
— 1 386 (+2) средств ПВО,
— 436 (+0) самолетов,
— 353 (+0) вертолета,
— 1 415 (+5) наземных робототехнических комплексов,
— 297 057 (+1 603) БПЛА оперативно-тактического уровня,
— 4 628 (+0) крылатых ракет,
— 33 (+0) корабля/катера,
— 2 (+0) подводные лодки,
— 97 338 (+220) единиц автомобильной техники и автоцистерн,
— 4 200 (+4) единиц специальной техники
