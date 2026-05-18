Генштаб обновил потери оккупантов. Сводка за 18 мая

С 24 февраля 2022 года по 18 мая 2026 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 1 350 010 человек (+1220 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены:

— 11 939 (+1) танков,

— 24 583 (+5) бронемашины,

— 42 262 (+47) артиллерийские системы,

— 1 792 (+2) РСЗО,

— 1 386 (+2) средств ПВО,

— 436 (+0) самолетов,

— 353 (+0) вертолета,

— 1 415 (+5) наземных робототехнических комплексов,

— 297 057 (+1 603) БПЛА оперативно-тактического уровня,

— 4 628 (+0) крылатых ракет,

— 33 (+0) корабля/катера,

— 2 (+0) подводные лодки,

— 97 338 (+220) единиц автомобильной техники и автоцистерн,

— 4 200 (+4) единиц специальной техники

