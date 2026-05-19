Россия начала масштабные ядерные учения

Министерство обороны России заявило о начале учений по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Они пройдут с 19 по 21 мая, сообщают росСМИ.

Отмечается, что РФ планирует привлечь более 64 000 личного состава, более 7800 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе более 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых восемь ракетных подводных лодок.

Планируются учения также по взаимодействию с ядерным оружием, размещенным в Беларуси.

Напомним, 18 мая стало известно, что в Беларуси стартовали учения воинских частей по боевому применению ядерного оружия и ядерному обеспечению. Перед этим самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о подготовке армии к войне.