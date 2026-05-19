Меркель жестко наехала на США

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель выступила с рядом жестких заявлений. Она наехала на США.

Было сказано: «США при нынешней администрации разработали стратегию безопасности, в которой они, по сути, объявляют войну мультилатерализму и всем многосторонним институтам. Тем самым и ЕС. По крайней мере институтам ЕС – не государствам-членам ЕС, а именно его институтам».

Добавляется, что это свидетельствует о серьезном расхождении в интересах и такого в отношениях с США еще не было.

Указывается: «И это новая ситуация, с которой нам приходится иметь дело. Тем не менее, мы находимся в общем оборонительном союзе, и этот Альянс действует. И с нашей, европейской стороны следовало сделать все возможное, чтобы сохранить и укрепить его».

Резюмируется: «Члены НАТО сталкиваются с фундаментальными вызовами внутри Альянса».

