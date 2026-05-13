Впервые в мире Китай начал эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе. Его цель – собрать сведения о долгосрочном пребывании человека во внеземном пространстве, информирует Центр прикладных космических технологий и инженерии Китайской академии наук.

Указывается, что экспериментальные образцы человеческих искусственных эмбрионов, доставленные в космос грузовым космическим кораблем «Тяньчжоу-10», были размещены в экспериментальном модуле китайской космической станции».

Добавляется, что используемый искусственный эмбрион представляет из себя структуру, созданную из стволовых клеток и напоминающую настоящий эмбрион.

Уверяется, что эксперимент проходит успешно.

Руководитель проекта Юй Лэцянь говорит, что эксперимент направлен на изучение вопросов долгосрочного пребывания человека в космосе, его выживания и размножения.

Сообщается: «Человеческий искусственный эмбрион – это не настоящий эмбрион человека, он не способен развиться в организм, но он может использоваться как модель для раннего изучения человека».

Ученый рассказал, что после завершения пятидневного эксперимента образцы человеческих эмбрионов будут заморожены и возвращены на Землю для последующего сравнения с образцами, которые параллельно изучаются в земных лабораториях.

