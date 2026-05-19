Путин может объявить мобилизацию после выборов в Госдуму, — ОП

В Офисе президента Украины не исключают, что российский диктатор Владимир Путин после выборов в Госдуму может объявить всеобщую мобилизацию в стране. Об этом заявил руководитель Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью «24 Каналу».

Во время разговора Палису спросили, может ли Путин после выборов в Госдуму объявить всеобщую мобилизацию, или готовить что-то другое.

«Вполне возможно. Мы не исключаем возможного развития таких событий», — ответил он.

На уточняющий вопрос, готовится ли Украина к такому сценарию и как планирует ему противодействовать, руководитель ОП отметил, что власть учитывает такую вероятность.

«Мы не исключаем такой возможности и будем соответственно реагировать», — сказал Палиса.

Он не уточнил, какие именно меры могут быть применены в случае реализации такого сценария со стороны Кремля.

Стоит добавить, что выборы в Госдуму РФ должны состояться в сентябре 2026 года.

