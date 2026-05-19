В Запорожье горе-мать продала сына для попрошайничества

В Запорожье 59-летнюю мать приговорили к девяти годам лишения свободы за продажу сына для попрошайничества. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 19 мая.

Прокуроры в суде доказали, что после потери работы женщина сначала использовала своего 12-летнего сына для сбора денег под видом благотворительности, а в декабре 2020 года продала ребенка постороннему мужчине для попрошайничества за денежное вознаграждение — 600 гривен в день.

Факт преступления раскрыли благодаря неравнодушному жителю Запорожья, который сообщил правоохранителям о возможной эксплуатации ребенка.

Правоохранители задержали женщину, когда она привела ребенка «для продажи» и получила деньги. Мальчика изъяли и оказали помощь в центре социально-психологической реабилитации.

Суд признал женщину виновной в торговле людьми с целью эксплуатации, совершенной в отношении малолетнего, и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы.

