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Новости > Митрополит УПЦ рассказал, как в Церкви человек может избавиться от болезней

Митрополит УПЦ рассказал, как в Церкви человек может избавиться от болезней

Александра Кудрявцева
14.06.21 17:14
159
Митрополит УПЦ рассказал, как в Церкви человек может избавиться от болезней

Главное: Излечение от болезней в Церкви является следствием изменения внутренней жизни человека, его искреннего покаяния.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Многие молятся святым целителям для того, чтобы поправить свое здоровье и попросить помощи в избавлении от болезней. Это правильно и хорошо, но лишь в том случае, если мы не меняем местами причину и следствие. Причина почитания святых целителей не в том, что они искусно владели приемами врачевания людей, а в том, что они являются для нас примерами жизни во Христе, образцами святости и благочестия. И, как следствие этой святости, им были даны от Бога дары исцеления и врачевания болезней. Не потому преподобный Агапит помогал людям, что знал тайные свойства целебных трав, а потому что его вера и молитва наделяла сами травы целебными свойствами», — отметил митрополит Лука.

Владыка напомнил, что если человек приходит в храм «только ради того, чтобы сделать наше бытие в этом мире более комфортным, а здоровье более крепким, то святые целители нам ничем помочь не смогут, потому, что Бог дал Своим избранникам дары исцелений не для усиления медицинской помощи населению, а для того, чтобы помогать людям находить дорогу на Небо».

«Избавление от болезней в Церкви является, как правило, следствием изменения внутренней жизни самого человека. Происходит оно не магически, а с помощью волевых усилий самого христианина. Это то, что называется покаянием. Сколько бы мы не просили Бога, не молились святым, никто нам не поможет до тех пор, пока мы сами не повернемся к Богу всей душой, а не только потребностями своего тела», — подытожил архиерей.

Как сообщалось ранее, сегодня в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре верующие Украинской Православной Церкви почтили память преподобного Агапита Печерского, врача безмездного.

В тему: Древний козацкий Спасо-Преображенский монастырь УПЦ в Межигорье приглашает принять участие в возрождении обители.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Лука

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