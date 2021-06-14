Жители столичных Осокорков в ближайшие дни столкнутся с неудобствами в метрополитене

Главное: Вестибюль на станции метро «Осокорки» в направлении «Славутича» Киевского метрополитена будет закрыт с 15 по 19 июня в связи с заменой турникетов.

Детали: В Киеве в вестибюле №1 на станции «Осокорки» (в направлении станции «Славутич») с 15 по 19 июня будут проходить работы по замене турникетов. Как сообщает пресс-служба предприятия, в этот период он будет закрыт на вход и выход для пассажиров.

В пресс-службе напомнили, что новые турникеты будут принимать все электронные способы оплаты проезда, включая qr-билет, Kyiv Smart Card, Карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку.

В тему: В апреле 2021 года Киевский метрополитен закрыл часть вестибюлей на фоне карантинных ограничений, вызванных распространением коронавирусной болезни COVID-19.