Под Киевом погиб совсем молодой полицейский

Главное: В Борисполе погиб полицейский. Он попал в ДТП.

Детали: В минувшую субботу, 12 июня, в Борисполе произошла трагедия. О ней сообщает местная полиция.

Информируется, что тут погиб патрульный рядовой Владислав Кирий, которому было 24 года.

Молодой парень попал в ДТП.

Как выяснилось, он «ехал пассажиром в автомобиле, водитель которого предварительно не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, в результате произошло столкновение с автобусом».

Сотрудник МВД погиб на месте.

В сообщении сказано, что он в этом году присоединился к патрульной полиции и проходил обучение в Академии патрульной полиции. Ожидалось, что через несколько месяцев он должен был выйти на охрану порядка улиц Борисполя.

У парня остались жена и пятимесячный ребенок.

В тему: Появилось видео, как в Бердянске мотоцикл влетел в микроавтобус.