Под Киевом погиб совсем молодой полицейский

Главное: В Борисполе погиб полицейский. Он попал в ДТП.
Детали: В минувшую субботу, 12 июня, в Борисполе произошла трагедия. О ней сообщает местная полиция.
Информируется, что тут погиб патрульный рядовой Владислав Кирий, которому было 24 года.
Молодой парень попал в ДТП.
Как выяснилось, он «ехал пассажиром в автомобиле, водитель которого предварительно не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, в результате произошло столкновение с автобусом».
Сотрудник МВД погиб на месте.
В сообщении сказано, что он в этом году присоединился к патрульной полиции и проходил обучение в Академии патрульной полиции. Ожидалось, что через несколько месяцев он должен был выйти на охрану порядка улиц Борисполя.
У парня остались жена и пятимесячный ребенок.
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