Коронавирус в Украине: минимум заболевших с начала года

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 420 человек. Умерли тринадцать людей.

Детали: Коронавирус в Украине понемногу отступает. Данные на понедельник, 14 июня, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 420 случаев заразы – это минимум с начала этого года. Среди заболевших – 32 ребенка и два медработника. Госпитализировали 464 человека, а выздоровели 3 328 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 11 638, методом ИФА – 1 589, экспресс-тестами – 4 629.

Наибольшее число больных фиксировали в Киев (89), а также Запорожской (44), Николаевской (42) и Киевской (30) областях.

Жертвами COVID-19 стали еще тринадцать человек. За все время скончались 51 692 больных.

С начала пандемии заболели 2 223 978 людей, а выздоровели 2 130 665 человек.

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