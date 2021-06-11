Сборная Украины намерена выступать на Евро в утвержденной УЕФА форме

Главное: На Чемпионате Европы по футболу сборная Украины намерена выступать в форме, которая утверждена УЕФА. Президент УАФ Андрей Павелко находится в Риме, где пытается решить вопрос.

Детали: Сборная Украины по футболу намерена играть на Евро-2020 в форме с лозунгом «Героям слава» на воротнике футболки с внутренней стороны. Именно такой вариант ранее утвердил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а потом потребовал убрать надпись. Об этом на пресс-конференции заявил пресс-аташе Украинской ассоциации футбола Александр Глывинский.

По его словам, форма с этим лозунгом была утверждена УЕФА со всеми знаками, которые есть на ней. Он подчеркнул, что на сегодня президент УАФ Андрей Павелко находится в Риме, где пытается добиться разрешения играть в таких футболках.

«Мы намерены в ней играть. Наша форма утверждена», — добавил Глывинский и попросил больше не поднимать вопрос о форме.

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