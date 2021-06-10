В Киеве оборвался лифт. Есть погибший

Главное: В одном из домов в Дарницком районе Киева оборвался лифт. В результате погиб мужчина, его тело смогли достать только спасатели.

Детали: В Киеве в доме на улице Декабристов в Дарницком районе оборвался лифт. В результате погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«9 июня в 15:23 в оперативно-координационный центр Главного управления по линии службы 103 поступило сообщение о том, что на ул. Декабристов, 10А в лифтовой шахте находится тело человека», — говорится в сообщении.

Спасатели достали из шахты лифта тело погибшего. Правоохранители будут устанавливать обстоятельства трагедии.

Как отметили в пресс-службе, по предварительной информации, в лифтовой шахте проводились ремонтные работы.

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