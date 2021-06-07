Динамика по заболеваемости коронавирусом в Украине обнадеживает

Главное: Ситуация с коронавирусом в Украине постепенно улучшается. Сейчас все главные показатели стабилизируются.

Детали: В Украине сейчас наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 — все показатели стабилизируются. При этом темпы вакцинации постепенно наращиваются. Об этом шла речь на селекторном совещании в офисе президента Украины, передает пресс-служба ОП.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что все области Украины сейчас находятся в «желтой» зоне. Занятых коек на сегодня 11294, что почти на 32% меньше прошлой недели. Количество активных больных за неделю снизилось почти на 38% — сейчас болеют 81927 человек.

Наблюдается также снижение количества госпитализированных лиц и летальных исходов.

Наращиваются темпы вакцинации населения против COVID-19. Всего за неделю привито 240543 человека. Всего в Украине проведено 1388124 прививок против коронавирусной болезни. Первую дозу получили уже 1241006 человек, завершили вакцинацию 147118.

«Вторые выходные подряд работали центры массовой вакцинации, на этот раз в 10 городах Украины. Благодаря, в частности, центрам вакцинации, в течение выходных вакцинировались почти 65 тысяч человек. Мы планируем в дальнейшем расширять кампанию по вакцинации, поэтому призываю местные власти способствовать открытию таких заведений в регионах», — подчеркнул Шмыгаль.

В тему: 12 украинских городов открыли центры массовой вакцинации от коронавируса. Это Одесса, Киев, Львов, Тернополь, Днепр, Полтава, Ровно, Измаил, Кременчуг, Лубны, Миргород и Горишни Плавни.