На Донетчине мужчина взорвал гранатой припаркованный автомобиль. Есть пострадавшие

Главное: В поселке Сартана (Донецкая область) мужчина взорвал припаркованный автомобиль гранатой. В результате происшествия пострадали два человека.

Детали: В Донецкой области в поселке Сартана мужчина бросил гранату под припаркованный автомобиль. Об этом сообщает местный портал 0629.

Как отмечается, на улице Огородняя возле магазина компания отмечала день рождения. К магазину подошел человек, который спровоцировал конфликт. Очевидец происшествия говорит, что это сотрудник силовых структур.

«Стал приставать к людям, угомонить его не могли. Он бросил гранату под машину именинника. От взрыва вылетели окна в магазине. Двое ребят, именинник и его друг получили осколочные ранения», — сообщает издание, ссылаясь на слова очевидца.

В полиции данный факт подтвердили. Рассмотрение данного дела прокуратура передаст в Государственное бюро расследований.

На данный момент известно, что подозреваемый задержан.

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