Лукаш: Решение ООН о неправомерном закрытии «112 Украина», NewsOne и ZiK ляжет в основу обвинительного приговора

Названное Верховным Комиссаром ООН противоречащим решение о запрете тв каналов «112 Украина», NewsOne и ZiK ляжет в основу обвинительного приговора. Такое мнение выразила юрист Елена Лукаш, сообщает 112ua.tv.

«Зе-стандарты аматорско-президентской колонии не оценили в ООН. Решение о запрете ТВ каналов „112 Украина“, NewsOne и ZiK названо Верховным Комиссаром ООН противоречащим международным стандартам в области прав человека, и принятым явно НЕ независимым органом без обоснования необходимости и пропорциональности. Эта прекрасная формулировка, надеюсь, ляжет в основу обвинительного приговора. Этот занавес я обязательно встречу аплодисментами», — написала Лукаш у себя в Telegram.

Напомним, в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека «Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине» указано, что решение о наложении санкций против народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, а также закрытие телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZiK противоречит международным стандартам в области прав человека.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях против 8 физических и 19 юридических лиц. Среди них трое украинских граждан — политик Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко и гражданская жена владельца каналов NewsOne, ZIK и «112 Украина» Тараса Козака Наталья Лавренюк.