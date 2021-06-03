Главные новости за 3 июня 2021 года

— Законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархизации подразумевает, что решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны на основании четырех критериев.

— Украинские депутаты приняли закон о так называемом «налоге на Google». Он предусматривает введение налога с продаж электронных услуг для целого ряда крупных транснациональных корпораций.

— Народные депутаты поддержали законопроект, который предусматривает возобновление наказания в виде тюремного заключения за ложь в декларации.

— В Верховной Раде Украины нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко в очередной раз отличился. Под одобрительные выкрики коллег он попытался закрыть ноутбук вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.

— В Одессе третий день ищут высокопоставленного пограничника, который обладает важной информацией об охране государственной границы от Крыма до Дуная.

— Патрульная полиция отметила наиболее аварийные участки столичных дорог в популярном навигаторе Waze.

— Абсолютно все регионы Украины находятся в «желтой» зоне карантина. При этом 12 регионов частично соответствуют «зеленой» зоне.

— В Днепре из окна COVID-отделения больницы № 6 выпрыгнула женщина и погибла. Кроме коронавируса у нее также была онкология.

— На сессии ровенского облсовета во время обсуждения финансирования нового департамента здравоохранения и гражданской защиты подрались депутаты.

— В реке Недра под Киевом вода стала коричневой, а на следующий день начала гибнуть рыба. Виновным грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

— В Минздраве дали несколько советов больным коронавирусом, которые лечатся дома. Больным, в частности, советуют не принимать лекарств, которых не выписывал врач, особенно антибиотиков.

— Агентство авиабезопасности ЕС разрешило полеты над Беларусью лишь в чрезвычайных ситуациях. В остальных случаях выполнение полетов не разрешается.

— Специальный посланник ВОЗ по борьбе с пандемией доктор Дэвид Набарро высказался о вероятном появлении устойчивых штаммов коронавируса. Сейчас таких штаммов пока что нет.

— В связи с пандемией коронавируса по всему миру в нищете оказались более 100 миллионов работников. Ожидается, что уровень занятости вернется на допандемический уровень не ранее 2023 года.