Британскую королевскую семью обвинили в расизме

Главное: СМИ обвинили Британскую королевскую семью в игнорировании законов о расовой дискриминации из-за многолетних отказов представителям этнических меньшинств в найме на работу.

Детали: Британскую королеву Елизавету II уличили в уклонении от соблюдения законов о расовой дискриминации на протяжении более чем четырех десятилетий. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, в результате представители этнических и расовых меньшинств были лишены права пожаловаться на королевский дом в случае отказа в приеме на работу по расовому признаку.

Как выяснилось, в 1968 г в королевском доме, по замечаниям его сотрудников, вообще «отсутствовала практика найма цветных иммигрантов или иностранцев» на канцелярские должности. Представителям этнических и расовых меньшинств разрешалось работать только в качестве прислуги.

При этом в Букингемском дворце отказались отвечать на вопрос о том, когда подобные практики были приостановлены. Однако представители королевской семьи отметили, что в архивах есть информация о найме представителей этнических меньшинств в 1990-х годах.

Как утверждается, королевский дом освобожден от исполнения даже самого последнего закона по вопросам расовой дискриминации — акта «О равенстве», принятого в 2010 году.

В тему: Как сообщали СМИ, в марте 2021 года герцогиня Сассекская Меган, супруга принца Гарри, в интервью Опре Уинфри рассказала о проявлениях расизма со стороны отдельных членов Британской королевской семьи. По словам внучатой невестки королевы Великобритании Елизаветы II, в кругу семьи звучали беспокойные диалоги о том, «несколько темной будет кожа» будущего первенца.