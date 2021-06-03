В Одессе пропал без вести начальник штаба пограничников, обладавший секретной информацией

Главное: В Одессе третий день ищут высокопоставленного пограничника, который обладает важной информацией об охране государственной границы от Крыма до Дуная.

Детали: В Одессе пропал без вести начальник штаба Одесского отряда морской пограничной охраны капитан 1 ранга Алексей Чертков. Как сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook, это произошло утро 1 июня.

«Днем его стали искать, по данным полиции, вечером жена позвонила на службу и сказала, что он появился, якобы вернулся домой, и якобы она его не пустила. Однако прибывшие домой пограничники и полицейские проверили записи камер наблюдения и установили, что Чертков не возвращался», — написал он.

«На данный момент никто не знает куда пропал высокопоставленный офицер Госпогранслужбы, который владеет информацией о системе охраны государственной границы от Крыма до Дуная, в том числе по самой реке. Следствие отрабатывает самые различные версии, идет проверка образа жизни, контактов, поиск свидетелей, кто видел или располагает информацией о местонахождении Черткова», — заключил Бутусов.

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