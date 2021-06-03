Осенью летать в Германию для украинцев станет еще проще

Главное: Немецкий лоукостер Eurowings с осени запускает первые рейсы из Киева в Дюссельдорф. Начальная стоимость билета составляет $49,99.

Детали: Немецкая бюджетная авиакомпания Eurowings, входящая в Lufthansa Group, открыла продажу на первый рейс в Украину. Как сообщает avianews, самолет будет летать из Киева в Дюссельдорф.

Рейсы начнут выполняться с 1 сентября через аэропорт «Борисполь» три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу.

Базовый билет стоит от $49,99 с возможностью перевозки одной единицы ручной клади.

Из Дюссельдорфа самолет будет отправляться в 11:30 с прибытием в Киев в 15:10. Обратный рейс из Киева планируется в 15:55 с прибытием в Дюссельдорф в 17:40.

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