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Новости > Стало известно, как Зеленский собирается бороться с олигархами

Стало известно, как Зеленский собирается бороться с олигархами

Александр Панько
03.06.21 09:35
598
Стало известно, как Зеленский собирается бороться с олигархами

Главное: Законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархизации подразумевает, что решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны на основании четырех критериев.

Детали: Народный депутат Украины от фракции «Слуга народа», главный консультант Аппарата Верховной Рады Павел Фролов обнародовал детали законопроекта об олигархах, представленного в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским. На своем канале в Telegram он сообщил, что документ содержит 4 критерия, соответствие трем из которых может стать основанием для отнесения лица к олигархам:

— активы от 2,3 млрд грн;

— существенное влияние на СМИ;

— монопольное положение на товарном рынке государства или субъект естественных монополий;

— участие в политике.

Решение о внесении лица в Реестр олигархов будет принимать Совет национальной безопасности и обороны по представлению члена СНБО, правительства или Антимонопольного комитета.

При этом «нейтрализация» олигархов будет происходить путем:

— запуска производства Антимонопольным комитетом о несоблюдении законодательства о защите конкуренции;

— немедленного увольнения всех лиц, имеющих значительное влияние на реализацию функций государства (руководители и заместителей ЦОИВ, госслужащие категории А, руководство правоохранительных органов, судьи, руководство регионов) за непредставление в СНБО информации о содержании любой встречи или разговора (в т.ч. . по телефону) с олигархами или их представителями;

— запрета финансировать политические партии и участвовать в большой приватизации;

— обязательного Е-декларирования таких лиц.

Предусматривается, что закон будет действовать на протяжении 10 лет.

Скриншот сообщения народного депутата Павла Фролова в Telegram

Как сообщил народный депутат Украины от фракции «Голос» Ярослав Железняк на своем канале в Telegram, «участием в политической жизни» в соответствии с законопроектом считается работа на руководящих государственных должностях (президент, спикер парламента, министр, их заместители и другие), на руководящих должностях в политических партиях или финансирование их деятельности, агитации или проведения митингов.

Людям, которые внесены в реестр олигархов, запрещается осуществлять поддержку политических партий и быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Скриншот сообщения народного депутата Ярослава Железняка в Telegram

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, закон должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине. Предполагается, что на его основе будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране.

При этом, по убеждению авторов, законопроект не нарушает основных прав людей, подпадающих под определение олигарха, а лишь определяет круг этих лиц и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти. Он, в частности, будет регламентировать встречи и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, обладающими значительными активами.

В соответствии с официальной страницей законопроекта, сегодня он поступил на рассмотрение профильного комитета Верховной Рады.

В тему: 22 апреля 2021 года СБУ при участии Службы внешней разведки провела обыски в бизнес-центре «Миллениум», где, как утверждается, расположен офис бизнесмена Игоря Коломойского. Как объяснила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, это связано с преступлениями в компании «Центрэнерго». Сам олигарх заявил, что ничего об этом не знает.

Тэги: общество, экономика, олигархи, законопроект, политика, Павел Фролов, Владимир Зеленский, новости Украины, Слуга народа, партия Голос, Ярослав Железняк, деолигархизация

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