Главные новости за 1 июня 2021 года

— Верховная Рада запретила использование пластиковых пакетов. Отныне за это будут штрафовать на сумму от 1700 до 8500 грн.

— Со 2 июня по 15 августа движение на линии скоростного трамвая от станции «Старовокзальная» до станции «Гната Юры» в Киеве будет прекращено из-за капитального ремонта улицы Борщаговской.

— В Киеве на Кольцевой дороге в связи с проведением ремонта будет ограничено движение со 2 июня по 31 июля.

— С сегодняшнего дня в Украине запрещено передвигаться по дорогам государственного значения большегрузным автомобилям при температуре воздуха выше +28˚С.

— Уже в трех областных центрах Украины повысились тарифы на проезд в общественном транспорте. При этом в двух из них цены стали выше, чем в Киеве.

— Количество пыток в райотделах полиции в Украине незначительно снижается. С начала года зафиксировано 700 соответствующих производств. По словам представителя Офиса Генпрокурора Юрия Белоусова, на сегодняшний день это является системной проблемой правоохранительных органов.

— Несмотря на существенное сокращение количества нарушений правил дорожного движения в местах установки камер автоматической их фиксации, уровень травматизма на украинских дорогах по-прежнему существенно превышает европейский.

— Глава Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий дал свой прогноз относительного того, когда нам стоит ожидать следующую волну коронавируса. Скорее всего, это произойдет осенью.

— В Одесской области в одном из заброшенных зданий 31-летний мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку. На поиски правонарушителя вместе с полицейскими были задействованы пограничники, присоединились также односельчане девочки.

— Власти Турции с 1 июня вернули требование о необходимости иметь отрицательный ПЦР-тест для всех пассажиров, прибывающих из Украины.

— На востоке Демократической Республики Конго в результате нападения боевиков прошлой ночью погибли, по меньшей мере, 50 человек.

— В ходе гражданской войны в Ливии весной 2020 года специалисты Организации объединенных наций впервые зафиксировали атаку беспилотного аппарата по людям в полностью автономном режиме.

— Американские ученые нашли препарат, который может стать очень полезным при лечении тяжелой формы коронавируса. Препарат diABZI эффективно блокирует инфекцию различных штаммов вируса, в том числе и SARS-CoV-2.

— Повторное заражение коронавирусом случается в среднем спустя 230 дней. Обычно иммунитет к этой болячке держится как минимум год.