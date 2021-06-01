Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Харькове в день мучеников Слобожанщины верующие УПЦ прошли крестным ходом

В Харькове в день мучеников Слобожанщины верующие УПЦ прошли крестным ходом

Александра Кудрявцева
01.06.21 17:50
645
В Харькове в день мучеников Слобожанщины верующие УПЦ прошли крестным ходом
Главное: В Харькове в день памяти новомучеников и исповедников Слободского края и Международный день защиты детей верующие Украинской Православной Церкви прошли крестным ходом.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparchia.kharkov.ua, мероприятие возглавил митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.
 
Крестный ход с участием детей из воскресных начался от Свято-Благовещенского кафедрального собора и завершился благодарственным молебном на территории Свято-Покровского мужского монастыря.
 
Ко Дню защиты детей в Соборном сквере у Покровского монастыря детей угощали мороженным и другими сладостями, а также были подговлены интересные занятия.
 
*** Подготовление к прославлению Собора новых святых Слобожанщины началось в конце советского периода. Митрополит Харьковский Никодим (Руснак) решил найти пострадавших за Христа во времена репрессий на территории Слобожанщины. Когда были собраны и проанализированы все необходимые материалы, празднование было установлено 22 июня 1993 года Священным Синодом Украинской Православной Церкви в день местной канонизации подвижников Харьковской епархии, как Собор новомучеников и исповедников Слободского края. Чин прославления состоялся 3-4 июля того года в Благовещенском кафедральном соборе города Харькова во время посещения митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Службу и акафист слобожанским новомученикам составил митрополит Никодим.
 
В тему: На Днепропетровщине верующие УПЦ пройдут более 3-х недель крестным ходом с Новокодацкой иконой Богородицы.
 
 
 
 

Тэги: Харьков, Крестный ход, УПЦ

Комментарии

Статьи

28.05.21 09:15

Украинский арсенал: легкие 60-мм миномёты

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Скромный чиновник столичной налоговой Крыган Юрий Михайлович: полтора процента от крышевания самого мощного конвертационного центра и румынский паспорт
01.06.21 15:53

Скромный чиновник столичной налоговой Крыган Юрий Михайлович: полтора процента от крышевания самого мощного конвертационного центра и румынский паспорт

Автор: «Антикор»

Выбор редакции
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
01.06.21 19:23

Главные новости за 1 июня 2021 года
01.06.21 17:26

Митрополит УПЦ рассказал, как сделать любовь к ближним правилом жизни
01.06.21 17:22

Видеокамеры зафиксировали работу группы карманниц на Троещине
01.06.21 17:13

В Киево-Печерской лавре с 5 по 13 июня пройдет «Вознесенская» ярмарка
01.06.21 16:55

Стали известны победители православного кинофестиваля УПЦ «Международная Киноассамблея на Днепре»
01.06.21 16:50

В Минске на суде политзаключенный попытался перерезать себе горло
01.06.21 16:36

Турция вновь изменила требования для въезда туристов из Украины
01.06.21 16:23

Россия продолжает вооружать своих головорезов на Донбассе
01.06.21 16:10

На Днепропетровщине верующие УПЦ пройдут более 3-х недель крестным ходом с Новокодацкой иконой Богородицы
01.06.21 15:56

В Киеве закрывают на ремонт очередную оживленную трассу
01.06.21 19:23

Главные новости за 1 июня 2021 года
01.06.21 16:50

В Минске на суде политзаключенный попытался перерезать себе горло
01.06.21 16:23

Россия продолжает вооружать своих головорезов на Донбассе
01.06.21 15:25

В Киеве объявленo штормовое предупреждeниe
01.06.21 13:29

В Раде сказали, когда Украину накроет очередная волна коронавируса
01.06.21 12:54

В Офисе Генпрокурора объяснили, почему полицейские пытают украинцев на допросах
01.06.21 11:50

Депутаты поставили пластиковые пакеты вне закона
01.06.21 10:10

Найдено эффективное лекарство для лечения тяжелой формы коронавируса
01.06.21 09:24

Зеленский предлагает новый формат для урегулирования ситуации в Украине
01.06.21 09:09

Россия готовится стянуть к границе с Украиной еще больше войск. В НАТО обещают своих не бросить
28.05.21 20:32

Германия признала геноцид населения Намибии
29.05.21 13:13

С сегодняшнего дня улететь из Беларуси можно только через Россию
29.05.21 14:35

В УПЦ обеспокоены ростом подростковых суицидов в Украине
29.05.21 13:40

Митрополит Онуфрий рассказал, как научиться переносить жизненные трудности
28.05.21 19:00

Главные новости за 28 мая 2021 года
29.05.21 14:20

Священник УПЦ рассказал как вдохновиться на добрые дела
29.05.21 12:45

В больницу Северодонецка УПЦ передала медикаменты
28.05.21 18:13

УПЦ передала православным Казахстана часть мощей преподобной Олимпиады Киевской
29.05.21 11:31

В Украине заработали три больших Центра вакцинации от коронавируса. Где и как сделать прививку
29.05.21 11:59

Жуткое ДТП в Днепропетровской области оборвало четыре жизни
Фото и Видео
Видеокамеры зафиксировали работу группы карманниц на Троещине
Видеокамеры зафиксировали работу группы карманниц на Троещине
Видеокамеры зафиксировали работу группы карманниц на Троещине
Видеокамеры зафиксировали работу группы карманниц на Троещине
В Минске на суде политзаключенный попытался перерезать себе горло
В Минске на суде политзаключенный попытался перерезать себе горло
В Хмельницком подростки средь бела дня занялись сексом прямо около церкви
В Хмельницком подростки средь бела дня занялись сексом прямо около церкви
Стало известно, на каких условиях Румыния пустит украинских болельщиков на Евро-2021
Стало известно, на каких условиях Румыния пустит украинских болельщиков на Евро-2021
В Киеве девочки-подростки ради популярности занимались непотребством на глазах у прохожих
В Киеве девочки-подростки ради популярности занимались непотребством на глазах у прохожих
В Кременчуге бойцовский пес набросился на велосипедистку
В Кременчуге бойцовский пес набросился на велосипедистку
«Как тебя, п***са, зовут? Иди на**й»: пьяная жена полицейского не захотела выходить из-за руля
«Как тебя, п***са, зовут? Иди на**й»: пьяная жена полицейского не захотела выходить из-за руля
На Киевщине мужчина оборудовал у себя в подвале плантацию конопли по последнем слову техники
На Киевщине мужчина оборудовал у себя в подвале плантацию конопли по последнем слову техники
Украинцы спасают жителей Конго от извержения вулканов
Украинцы спасают жителей Конго от извержения вулканов
В ужгородской маршрутке пьяный мужчина избил женщину на глазах у ее ребенка
В ужгородской маршрутке пьяный мужчина избил женщину на глазах у ее ребенка
fraza.com
Новости блогосферы
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины
01.05.21 11:31

Нацистские ублюдки, СС Галичина и самый дебильный мэр Европы

Опрос

Украинцы и русские это:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.