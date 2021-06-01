В Харькове в день мучеников Слобожанщины верующие УПЦ прошли крестным ходом

Крестный ход с участием детей из воскресных начался от Свято-Благовещенского кафедрального собора и завершился благодарственным молебном на территории Свято-Покровского мужского монастыря.
Ко Дню защиты детей в Соборном сквере у Покровского монастыря детей угощали мороженным и другими сладостями, а также были подговлены интересные занятия.
*** Подготовление к прославлению Собора новых святых Слобожанщины началось в конце советского периода. Митрополит Харьковский Никодим (Руснак) решил найти пострадавших за Христа во времена репрессий на территории Слобожанщины. Когда были собраны и проанализированы все необходимые материалы, празднование было установлено 22 июня 1993 года Священным Синодом Украинской Православной Церкви в день местной канонизации подвижников Харьковской епархии, как Собор новомучеников и исповедников Слободского края. Чин прославления состоялся 3-4 июля того года в Благовещенском кафедральном соборе города Харькова во время посещения митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Службу и акафист слобожанским новомученикам составил митрополит Никодим.
В тему: На Днепропетровщине верующие УПЦпройдут более 3-х недель крестным ходом с Новокодацкой иконой Богородицы.
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