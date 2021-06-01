Турция вновь изменила требования для въезда туристов из Украины

Главное: Власти Турции с 1 июня вернули требование о необходимости иметь отрицательный ПЦР-тест для всех пассажиров, прибывающих из Украины.

Детали: С 1 июня 2021 года Турция вводит обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста COVID-19 при пересечении границы для лиц, следующих из Украины. Как сообщает Avianews, ночью 31 мая турецкие власти распространили соответствующую информацию в сообщении для летного состава NOTAM №A2932/21.

В представительстве турецкого лоукостера Pegasus Airlines рассказали, что пассажирам из Украины 1 июня разрешили вылететь в Турцию без сдачи тестов, однако уже со 2 июня начнут применяться новые правила.

Пассажир должен иметь ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы или отрицательный результат экспресс-теста на антиген, сделанный не более чем за 48 часов до въезда.

Те пассажиры, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 и имеют официальный документ об этом, могут не сдавать анализы на коронавирус в случае, если с момента получения последней дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней.

Также вместо теста можно предоставить справку о том, что человек переболел COVID-19 в последние 6 месяцев.

Эту информацию подтвердили также в авиакомпании Sky Up.

Отметим, что для въезда в Турцию также обязательно наличие страхового полиса от коронавирусной инфекции COVID-19 и заполнение электронной формы на сайте Министерства здравоохранения Турции.

Электронную форму необходимо заполнить за 72 часа до прибытия. Заполненную форму необходимо распечатать или сохранить на смартфон или другое устройство для предъявления представителю авиакомпании перед посадкой на рейс.

С актуальной информацией об условиях поездок в различные страны также можно ознакомиться на интерактивной карте Министерства здравоохранения Украины.

В тему: 15 мая 2021 года Турция отменила требование об обязательном предъявлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для украинцев.

Напомним: С 1 июня 2021 года украинцы смогут въезжать на территорию Болгарии при наличии сертификата о вакцинации либо справки о результатах ПЦР-тестирования на коронавирус. Детям до 5 лет разрешен въезд без этих документов.