В Киеве закрывают на ремонт очередную оживленную трассу

Главное: В Киеве на Кольцевой дороге в связи с проведением ремонта будет ограничено движение со 2 июня по 31 июля.

Детали: С 00:00 2 июня до 31 июля на Кольцевой дороге в Киеве частично ограничат движение транспорта от ул. Луценко до ул. Садовой в связи с масштабным ремонтом. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, на данный момент он продолжается на участке от пл. Одесской до ул. Луценко.

В целом ожидается, что дорога будут отремонтирована от ул. Одесской до ул. Ватутина в с. Жуляны.

В тему: Со 2 июня по 15 августа движение на линии скоростного трамвая от станции «Старовокзальная» до станции «Гната Юры» в Киеве будет прекращено из-за капитального ремонта улицы Борщаговской.

Напомним: С сегодняшнего дня в Украине запрещено передвигаться по дорогам государственного значения большегрузным автомобилям при температуре воздуха выше +28˚С.