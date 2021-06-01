Епископ УПЦ в День защиты детей напомнил взрослым об ответственности

Главное: Жизнь ребенка — как хрусталь, она хрупкая и прозрачная, но вместе с тем — прекрасная и драгоценная.

«Сегодня будет сказано много слов о правах детей и необходимости их соблюдения, о ценности жизни и становления ребенка. Чиновники в разных странах мира будут фотографироваться с детьми и рассказывать о тех добрых делах, которые они делают ради детей. Другие чиновники осуждать насилие по отношению к детям, требовать создать детям достойные условия для существования, говорить о страшном детском голоде.

Однако, к сожалению, несмотря на все эти необходимые и правильные слову, не будет сказано главного: о тех детях, которые умерли, так и не родившись; о тех, которые сидят в подвалах, потому что взрослые не могут найти общий язык между собой; о тех, которые страдают от того, что взрослые разрушили их детский мир, навязав свои ложные ориентиры. Мало кто будет говорить и о том, как, а главное — от чего именно, нам нужно защищать своих детей. И окажется, что в защите они нуждаются от тех, кто им эту защиту обещает», — напомнил епископ Виктор.

По его словам, жизнь ребенка — как хрусталь, она хрупкая и прозрачная, но вместе с тем — прекрасная и драгоценная.

«Нарушить ее гармонию — легко, а восстановить — крайне трудно. Так же, как трудно склеить разбитую хрустальную вазу. И очень часто люди, от которых зависит целостность этого хрусталя, принимают решения, которые вредят ей. Ведь когда мы говорим о детях, мы говорим не только о хлебе, тепле и одежде, но и о пище для души, о милосердии и любви», — сказал он.

Владыка уверен, что нельзя защитить ребенка, отобрав у нее веру в Бога.

«Так же, как нельзя защитить ребенка, навязав ему дикую мораль, лишив его духовного почвы, на которой росли наши деды-прадеды.Нельзя защитить ребенка, ставя под угрозу ее жизнь еще в материнской утробе, а появление на свет воспринимая не как волю Божью, а как дело случая», — считает архиерей.

Епископ Виктор подчеркнул, то именно от нас зависит то, какими будут наши дети. «И надо понять, что они будут не только такими как мы скажем, но и такими как мы покажем. Иными словами, они будут такими же, как мы: пустыми, если мы пустые; злыми, если мы злые; беспринципными и жестокими, если мы такие. Хотели бы мы этого? Конечно, нет», — объяснил он.

В День защиты детей владыка призвал попробовать стать лучше, милосерднее, добрее, справедливее, чем мы сейчас. «Будем искать взаимопонимания между собой. Будем любить друг друга, и прощать тем, кто нас обидел. Будем верить в Бога и Богу. Потому что защитить ребенка от зла ​​мы сможем только тогда, когда победим его в себе», — подытожил архиерей.