Киевская Борщаговка на все лето останется без своей главной транспортной артерии

Главное: Со 2 июня по 15 августа движение на линии скоростного трамвая от станции «Старовокзальная» до станции «Гната Юры» в Киеве будет прекращено из-за капитального ремонта улицы Борщаговской.

Детали: В Соломенском районе Киева до 15 августа закроют движение скоростного трамвая от станции «Старовокзальная» до станции «Гната Юры». Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры, перекрытие движения предварительно планируется со среды, 2 июня, из-за капитального ремонта улицы Борщаговской. В частности, здесь запланировано устроить гидроизоляцию мостового сооружения в пределах трамвайного полотна и посадочной платформы.

На период закрытия движения скоростного трамвая «Киевпасстранс» организует работу трамвая № 2 и временных автобусных маршрутов:

— трамвайный маршрут № 2 «Проспект Академика Королева — станция «Ромена Роллана»: ул. Академика Королева — ул. Симиренко — б-р Кольцова — ул. Владимира Покотило — ул. Леся Курбаса;

— временный автобусный маршрут № 1-Т «Михайловская Борщаговка — ул. Старовокзальная»: ул. Симиренко — ул. Семьи Сосниных — б-р Кольцова — ул. Литвиненко-Вольгемут — ул. Зодчих (в обратном направлении ул. Владимира Покотило) — ул. Леся Курбаса — ул. Любомира Гузара — ул. Борщаговская — ул. Жилянская — ул. Старовокзальная;

— временный автобусный маршрут № 3-Т «Кольцевая дорога — ул. Старовокзальная»: ул. Леся Курбаса — ул. Любомира Гузара — ул. Борщаговская — ул. Жилянская — ул. Старовокзальная.

Интервал движения в будни не должен превышать 1-3 мин в часы пик и 5-6 мин в другое время. В выходные дни — 4-6 мин.

В тему: 28 мая 2017 года в Киеве возле железнодорожного вокзала сошел с рельсов скоростной трамвай, двигавшийся по маршруту № 3.

В ноябре того же года в час пик загорелся один из вагонов скоростного трамвая на Борщаговке.