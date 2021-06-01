Зеленский предлагает новый формат для урегулирования ситуации в Украине

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский для урегулирования ситуации в стране хочет создать новый формат переговоров. Его можно было бы объединить с нормандским.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в стране. Об этом говорится в интервью главы государства немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, этот формат можно было бы объединить с нормандским.

Как пояснил Зеленский, в новом формате обсуждалось бы не только урегулирование ситуации на Донбассе, но и возвращение оккупированного Крыма и газопровода «Северный поток-2».

«Там (в нормандском формате) нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности. Нормандский формат и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции», — сказал он.

Также Зеленский заявил, что создание союзного государства Беларуси и России представляет опасность для Украины. В случае фактического объединения страны могут интегрировать оборонное сотрудничество и оказывать серьезное давление.

«Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление», — сказал Зеленский.

Он уточнил, что создание «настоящего союзного государства» между Беларусью и Россией — это настоящая опасность для Украины.

В тему: В конце апреля сообщалось, что президент РФ Владимир Путин готов сесть за стол переговоров с Владимиром Зеленским. Однако в Кремле говорили, что продвинуться в подготовке встречи не удалось.