Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным и главарями боевиков самопровозглашенных «Л/ДНР». Как передает Replyua.net со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил журналистам после завершения заседания Киевского апелляционного суда.
«Самое главное — это мир на Донбассе. И все сегодня хорошо понимают, особенно это хорошо осознавал пятый президент Украины Петр Порошенко, заявивший, что ключ от мира на Донбассе — в Кремле. И я с этим был согласен тогда, и согласен теперь. И мне бы очень хотелось, чтобы Зеленский понял, что очень нужна его встреча с Путиным, очень нужны договоренности, очень необходимо выполнять Минские договоренности, нужен прямой диалог с неконтролируемыми территориями. Потому что люди, которые там живут, — граждане Украины», — сказал Медведчук. Кроме того, он добавил, что интеграция Донбасса в Украину зависит от переговоров Зеленского и Путина.
Как напоминает издание, что кума Владимира Путина Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму.
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