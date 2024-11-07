Стало известно, чего Маск хочет от Трампа

Бывший сотрудник компании SpaceX поведал на условиях анонимности, почему миллиардер Илон Маск поддерживает победившего на выборах президента США Дональда Трампа. Его слова цитирует Reuters.

Тот сообщил: «Илон Маск считает, что регулирование мешает его бизнесу и инновациям».

Добавляется: «Он рассматривает администрацию Дональда Трампа как средство для избавления от как можно большего количества предписаний, чтобы он мог делать все, что захочет».

В публикации со ссылкой на федеральные отчеты также сказано, что бизнесмен пожертвовал не менее 119 миллионов долларов на поддержку политика.

Ранее состояние Маска резко выросло.