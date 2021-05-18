Гращенков: Кремль будет бороться за Медведчука как за «своего»

За лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука Россия будет бороться как за «своего». Такое мнение высказал политолог Илья Гращенков, сообщает 112ua.tv.

«Медведчук интересен Кремлю. Кремль любит создавать «монополии на контакты» и нервно реагирует на то, что какие-то персональные контакты теряются. Поэтому за Медведчука будут бороться как за «своего», — заявил Гращенков.

Также он отметил, что судилище против Медведчука делалось намерено перед встречей Путина с Байденом, чтобы в рукавах были какие-то козыри.

«Я думаю, все это сделано перед встречей Путина и Байдена, чтобы были какие-то козыри в руках. Более того, получается, что Медведчук в общем-то на руку Москве, потому что когда за столом переговоров поднимут тему Навального, то Путин может сказать — а вот, Медведчук... В этом плане получается, что Украина действует в интересах российских переговоров», — подытожил политолог.

Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского райсуда, который рассматривал дело главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Суд избрал оппозиционному политику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его команда будут работать над тем, чтобы все доказательства против него, которые будет получать следствие, были добыты в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса. Об этом политик заявил после заседания суда.

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что организованная властью травля Виктора Медведчука — это явный показатель скатывания Украины к диктатуре.