Луческу перешел на необычную работу в сборную Украины

Главное: Мирча Луческу получил должность в сборной Украины. Он будет амбассадором команды на чемпионате Европы.

Детали: Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу получил новую работу. Он будет амбассадором сборной Украины на чемпионате Европы.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык у себя на YouTube.

Он отметил, что румыну предстоит представлять нашу команду в Бухаресте, где подопечные Андрея Шевченко сыграют против Австрии и Северной Македонии.

Информируется: «Мирча Луческу согласился быть послом сборной Украины на Чемпионате Европы. Он уже в Бухаресте. Он начинает там готовиться к тому, чтобы сборная Украины получила максимальную поддержку в Бухаресте».

Кроме этого уточняется, что существовала договоренность с УАФ, чтобы Мирча Луческу «поспособствовал тому, чтобы румынские болельщики воспринимали сборную Украины как свою».

В тему: Сборная Украины – на Евро через Харьков и Бахрейн.