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Новости > Либерман: Если бы президентом был Медведчук, то такого безобразия в государстве не было бы

Либерман: Если бы президентом был Медведчук, то такого безобразия в государстве не было бы

Автор: «Фраза»
08.05.21 15:52
84
Либерман: Если бы президентом был Медведчук, то такого безобразия в государстве не было бы

Международное сообщество и лидеры других государств должны дать оценку бездействию украинских правоохранительных органов, которые позволяют национал-радикалам творить бесчинства на улицах, нападать и избивать членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и представителей СМИ, которые им не нравятся. Такое мнение в эфире телеканала «Перший Незалежний» высказал адвокат Иван Либерман, передает «Форум».

Он отметил, что незаконные действия радикальных националистических организаций покрываются руководством правоохранительных органов Украины, поэтому оценку этим действиям должно дать международное сообщество.

«Генеральный директор американо-еврейского комитета Дэвид Харрис уже выразил свою позицию, и мы ожидаем его приезд в Украину. Мы будем совместно делать большую конференцию. Для того, чтобы президенты различных стран мира, лидеры государств дали оценку правоохранительным органам Украины. Должна быть оценка, а уже потом — ответная реакция», — сказал Либерман.

Также он добавил, что критика оппозиции или отдельных политиков — это нормально и приемлемо, но она должна выражаться цивилизованно, а не в избиении неугодных.

«Если кто-то хочет критиковать — пусть выражает свою позицию официально: на бумаге, в постановлениях, в каких-то решениях — цивилизационно. Недопустимо просто выходить и уничтожать имущество, бить людей до полусмерти. Я действительно беспокоюсь за жизнь и здоровье каждого журналиста, который сегодня объективно освещает правду — это действительно реальный риск», — объяснил адвокат, порекомендовав журналистам не терять бдительность.

В заключение Либерман подчеркнул, что, по его мнению, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук — единственный, кто способен остановить криминальный беспредел в стране.

«Считаю, что если бы в Украине главой государства был Виктор Медведчук, то такого безобразия, раздора, разгула, непонятного разбоя и политического, и физического не было бы», — резюмировал Иван Либерман.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией: личные репрессии, возбуждение уголовных дел, давление на бизнес. Однако политик подчеркнул, что он и депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.

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