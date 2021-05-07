Составлен список самых агрессивных пород собак

Главное: Названы самые агрессивные собаки. Преимущественно это мелкие породы.

Детали: Исследователи из университета Хельсинки (Финляндия) рассказали, какие собаки являются самыми агрессивными. Их работу цитирует издание Scientific Reports.

Всего ученые изучили то, как ведут себя, около девяти тысяч домашних животных.

Выяснилось следующее, сказано в отчете: «Маленькие собаки с большей вероятностью будут вести себя агрессивно, чем собаки среднего и крупного размера».

Также оказалось, что кобели более агрессивны, чем суки, и их стерилизация не оказывает никакого влияния на их поведение.

Отмечается кроме этого и то, что «первые собаки начинающих владельцев домашних животных с большей вероятностью будут вести себя агрессивно».

Эксперты сообщают, что порода является фактором, влияющим на агрессию животных больше, чем любая другая переменная, не считая пожилого возраста.

К условно опасным породам финны причислили такие породы собак: длинношерстный колли, миниатюрный пудель, цвергшнауцер, немецкая овчарка, испанская водяная собака, лаготто, китайская хохлатая, немецкая миттельшпиц, котон де тулеар и уитон терьер.

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