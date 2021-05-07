Минздрав опубликовал график повторной вакцинации в Украине

Главное: В мае этого года украинцы начнут получать вторые дозы вакцин от коронавируса. В Минздраве опубликовали приблизительный график прививок в зависимости от вакцины.

Детали: В течение мая украинцы начнут получать вторые дозы вакцин против коронавирусной болезни COVID-19. Как сообщает «Украинская правда. Жизнь» со ссылкой на главного санитарного врача Виктора Ляшко, поскольку вакцины имеют разные интервалы между первым и повторным прививкой, сроки вакцинации определяются их особенностями.

Сейчас повторные прививки будут проводить дозами следующих вакцин:

AstraZeneca/Covishield:

— начали вакцинировать 24 февраля;

— интервал между 1-2 прививкой — 12 недель;

— вторая прививка должна начаться 19 мая.

Sinovac/CoronaVac:

— начали — 13 апреля;

— интервал — 28 дней;

— вторая прививка должна начаться 11 мая.

Pfizer/Comirnaty:

— начали — 18 апреля;

— интервал — 3 недели;

— вторая прививка должна начаться 9 мая.

В целом, по состоянию на 7 мая, в Украине сделано 822196 прививок.

Среди них 480564 человек вакцинированы препаратом AstraZeneca/Covishield, 225289 — AstraZeneca/Skbio, 67143 — Sinovac/CoronaVac, 48774 — Pfizer/Comirnaty.

В тему: О том, как в Украине происходит вакцинация, читайте здесь.

Напомним: Сегодня, 7 мая, министр здравоохранения Украины Максим Степанов официально объявил об окончании третьей волны эпидемии коронавирусной болезни в Украине.