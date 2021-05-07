Синоптики спрогнозировали значительное потепление в Украине

Главное: На следующей неделе в Украине продолжится потепление. Но вернутся грозы.

Детали: В Гидрометцентре говорят, что в первой половине следующей недели, 10-12 мая, в Украине продолжится потепление. Появился прогноз синоптиков.

Отмечается, что днем будет 12-24 тепла, а ночью ожидается плюс 5-9.

При этом вернутся грозовые дожди, из-за которых в Крыму, а также в южных и восточных областях страны будет чуть прохладнее, чем везде.

В Киеве обещают сухую и малооблачную погоду: днем будет 21-23 тепла, а ночью плюс 6-8.

Карта погоды:

В тему: В Карпатах повалил майский снег, ударил мороз.