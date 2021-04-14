Под Киевом неизвестные взорвали банкомат прямо в магазине

Главное: В одном из сел в Киевской области грабители в магазине взорвали банкомат и унесли одну из кассет с деньгами. По предварительным данным, преступники украли 100 тыс. грн.

Детали: В селе Катюжанка Киевской области неизвестные подорвали банкомат в здании супермаркета, в результате чего пострадало и само помещение, там выбиты двери. Об этом изданию «Сегодня» сообщили в полиции Киевской области.

«Грабителям удалось подорвать банкомат и вытащить одну из кассет с деньгами. Точная сумма украденного пока неизвестна, но в кассете могло находиться по меньшей мере 100 тысяч гривен. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Правоохранители опрашивают возможных очевидцев подрыва, а также изучают видео с камер наблюдения. Открыто уголовное производство, злоумышленников ищут», — сказали в полиции.

Здание магазина, где находился банкомат получило незначительные повреждения, оно временно закрыто.

Кроме того, правоохранители выясняют, что это было за взрывное устройство. Рассматривается версия, что подрыв совершили при помощи газа.

В тему: В конце мая 2019 года в Киеве неизвестные взорвали банкомат.