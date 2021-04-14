На Буковине из-за чумы уничтожат более 20 тысяч свиней

Главное: В Черновицкой области в одном из фермерских хозяйств зафиксирована африканская чума свиней. От нее уже погибли 400 свиней, всего придется уничтожить почти 20 тысяч голов.

Детали: В Днестровском районе Черновицкой области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней в фермерском хозяйстве Котелево, расположенном в одноименном селе. Из-за этого придется уничтожить 21 тысячу животных, заявила начальник регионального управление Госпродпотребслужбы Анжела Косован.

По ее словам, в период с 11 по 13 апреля в Котелево погибли более 400 свиней: 100 свиноматок и 320 голов молодняка. Лабораторные исследования установили, что причиной гибели стала африканская чума свиней.

Сегодня утром по поводу этой ситуации состоялось экстренное заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. На нем решили определить указанное свинохозяйство эпизоотическим очагом африканской чумы свиней и наложить на него карантин. Кроме того, комиссия определила карантинной зоной (3-километровую зону от линии вспышки) населенный пункт Котелево.

В тему: В этот же период в прошлом году в Украине зафиксировали сразу две вспышки африканской чумы свиней.