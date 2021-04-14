Стало известно, сколько украинцев находится в плену у боевиков ОРДЛО

Главное: В ОРДЛО удерживают 280 украинцев. В том числе 44 военных.

Детали: Омбудсмен Людмила Денисова поведала, сколько украинцев находится в плену у боевиков ОРДЛО. Данную информацию, как передает «Радио Свобода», она озвучила во время общения с заместителем госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Карой Макдональд.

Сообщается, что всего удерживают 280 украинцев. 44 из них – военные.

Уточняется также, что 258 украинцев числятся пропавшими без вести на временно неподконтрольных Украине территориях Донбасса.

Информируется: «Россия по политическим мотивам преследует 133 граждан Украины, из них 114 незаконно заключены и находятся в местах заключения в России и в аннексированном Крыму».

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