Украинцам рассказали, будет ли введен локдаун по всей стране

Главное: По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, закрывать всю страну на локдаун нет смысла. Но соблюдать противоэпидемические правила нужно.

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что закрывать всю страну на локдаун нет смысла. Местная власть должна продолжать ответственно реагировать на ситуацию у себя в регионе. Об этом премьер заявил на заседании правительства.

По его словам, ситуация с коронавирусом в отдельных областях остается напряженной, но в некоторых регионах фиксируют снижение количества новых случаев и госпитализаций.

«Как мы и говорили: закрывать всю страну на локдаун сейчас нет никакого смысла», — заявил Шмыгаль.

Также он заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине остается напряженной. В связи с этим ношение масок и соблюдение социальной дистанции — это все еще насущная необходимость.

«В Украине, к сожалению, продолжает наблюдаться довольно напряженная ситуация с распространением коронавирусной болезни. Это означает, что соблюдение противоэпидемических правил — это все еще насущная необходимость. Дисциплина спасает жизни — это факт, который мы видим ежедневно. Маски и дистанция — это несложные вещи, но эти вещи могут уберечь от попадания в стационар или от наихудшего сценария», — отметил он.

В тему: Жесткий карантин в Киеве продлили до конца апреля.