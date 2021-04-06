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Новости > В РПЦ ждут новой встречи в «амманском формате» для решения церковного раскола в Украине

В РПЦ ждут новой встречи в «амманском формате» для решения церковного раскола в Украине

Александра Кудрявцева
06.04.21 18:38
293
В РПЦ ждут новой встречи в «амманском формате» для решения церковного раскола в Украине

Главное: Русская Церковь поддерживает проведение встреч Поместных Церквей для поиска путей выхода кризиса, вызванного церковным расколом в Украине.

Детали: Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев), сообщает patriarchia.ru.

«Намерение продолжить братские встречи Предстоятелей и представителей Поместных Церквей еще год назад высказали все делегации, принимавшие участие во встрече в Аммане в феврале прошлого года. Тогда они выразили пожелание, как сказано в коммюнике, собраться „предпочтительно до конца этого года“. Конечно, в то время никто из нас еще не знал о пандемии, о том, что многим планам не суждено будет сбыться. Поэтому неудивительно, что спустя год после Амманской встречи Патриарх Иерусалимский Феофил в своем послании напоминает о намеченных ранее планах», — отметил митрополит Иларион.

По словам главы ОВЦС Русской Православной Церкви, несмотря на то, что риск заболеваемости коронавирусом в мире по-прежнему высок, карантинные меры в некоторых странах постепенно ослабляются и «перспектива проведения в обозримом будущем новой встречи Предстоятелей представляется возможной», но говорить о конкретных сроках ее проведения, пока преждевременно.

Митрополит Иларион напомнил, что новая встреча Предстоятелей, как и встреча в Аммане, будет созвана Предстоятелем Иерусалимской Церкви — Матери всех Церквей.

«Русская Церковь, со своей стороны, поддерживает проведение подобных мероприятий, направленных на поиск путей выхода из межправославного кризиса и восстановления единства», — подчеркнул митрополит Иларион.

В тему: Священник УПЦ УПЦ расскажет об опыте основания детского хосписа в новом выпуске «Вера в большом городе» Подробности читайте на Фразе: https://fraza.com/news/299449-svjaschennik-upts-rasskazhet-ob-opyte-osnovanija-detskogo-hospisa-v-novom-vypuske-vera-v-bolshom-gorode-">расскажет об опыте основания детского хосписа в новом выпуске «Вера в большом городе».

 
Тэги: Митрополит Иларион, РПЦ

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