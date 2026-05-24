Ролан Гаррос-2026: что ждать от главного грунтового турнира

В Париже стартует Ролан Гаррос-2026 – второй турнир серии Grand Slam в сезоне и главный грунтовый старт года. Турнир традиционно собирает ведущих теннисистов мира, а в этом сезоне внимание приковано не только к борьбе за титул, но и выступлениям украинских спортсменок. В центре внимания – Элина Свитолина и Марта Костюк, которые подходят к старту на волне успешных результатов в грунтовой части сезона.

Почвенный сезон в женском туре оказался одним из самых непредсказуемых за последние годы. Эксперты включают Светолину и Костюк в круг потенциальных претенденток на глубокий проход по турнирной сетке. Обе теннисистки демонстрировали стабильные результаты на крупных турнирах весной и подходят к старту в хорошей форме.

Особое внимание привлекает и мужской турнир. Главным фаворитом называют первую ракетку мира Янника Синнера, проводящего один из самых сильных сезонов в карьере. В то же время, борьбу могут навязать Новак Джокович и Александр Зверев. Дополнительную интригу создает отсутствие действующего чемпиона Карлоса Алькараса, пропускающего турнир из-за травмы.

Турнир пройдет в Париже на кортах Roland Garros и продлится до начала июня. Основная сетка традиционно состоит из 128 участников в мужском и женском одиночных разрядах. Для многих спортсменов именно грунтовое покрытие остается наиболее сложным из-за длительных розыгрышей, физической нагрузки и особой специфики игры.

Украинские болельщики будут отдельно следить за выступлениями своих теннисисток. В стартовые дни турнира запланированы матчи с участием украинок, а результаты могут оказать существенное влияние на дальнейшее расписание турнирной сетки.

Ролан Гаррос остается одним из самых непредсказуемых турниров года. Именно почва часто меняет расстановку сил и позволяет игрокам, не входящим в число главных фаворитов, доходить до решающих стадий.