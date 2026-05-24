ТОП-ТЕМЫ:
Ролан Гаррос-2026: что ждать от главного грунтового турнира

Агата Кловская
23.05.26 22:50
192
В Париже стартует Ролан Гаррос-2026 – второй турнир серии Grand Slam в сезоне и главный грунтовый старт года. Турнир традиционно собирает ведущих теннисистов мира, а в этом сезоне внимание приковано не только к борьбе за титул, но и выступлениям украинских спортсменок. В центре внимания – Элина Свитолина и Марта Костюк, которые подходят к старту на волне успешных результатов в грунтовой части сезона.

Почвенный сезон в женском туре оказался одним из самых непредсказуемых за последние годы. Эксперты включают Светолину и Костюк в круг потенциальных претенденток на глубокий проход по турнирной сетке. Обе теннисистки демонстрировали стабильные результаты на крупных турнирах весной и подходят к старту в хорошей форме.

Особое внимание привлекает и мужской турнир. Главным фаворитом называют первую ракетку мира Янника Синнера, проводящего один из самых сильных сезонов в карьере. В то же время, борьбу могут навязать Новак Джокович и Александр Зверев. Дополнительную интригу создает отсутствие действующего чемпиона Карлоса Алькараса, пропускающего турнир из-за травмы.

Турнир пройдет в Париже на кортах Roland Garros и продлится до начала июня. Основная сетка традиционно состоит из 128 участников в мужском и женском одиночных разрядах. Для многих спортсменов именно грунтовое покрытие остается наиболее сложным из-за длительных розыгрышей, физической нагрузки и особой специфики игры.

Украинские болельщики будут отдельно следить за выступлениями своих теннисисток. В стартовые дни турнира запланированы матчи с участием украинок, а результаты могут оказать существенное влияние на дальнейшее расписание турнирной сетки.

Ролан Гаррос остается одним из самых непредсказуемых турниров года. Именно почва часто меняет расстановку сил и позволяет игрокам, не входящим в число главных фаворитов, доходить до решающих стадий.

Тэги: спорт, Новак Джокович, Ролан Гаррос 2026, Марта Костюк Ролан Гаррос, фавориты Ролан Гаррос, Свитолина Ролан Гаррос, украинки на Roland Garros, Roland Garros 2026, Янник Синнер, теннис Grand Slam, новости тенниса

23.05.26 21:14

Малые города и райцентры без глав: как это влияет на обстановку в ОТГ?

Автор: Назар Даниленко

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

